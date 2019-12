Wiedeń

Po przeczytaniu niniejszego poradnika nie powinno nikogo dziwić, dlaczego Wiedeń zwany jest nierzadko stolicą świata. Mnóstwo zabytków, jeszcze więcej atrakcji turystycznej i olbrzymia wartość historyczna. To wszystko sprawia, że akurat Wiedeń warto odwiedzić w pierwszej kolejności, kiedy decydujemy się wybrać w podróż do naszych sąsiadów. Dlaczego akurat to miasto? Co ta metropolia ma, czym aż tak kusi turystów i wczasowiczów?

W samym Wiedniu można doliczyć się niemal trzysta wielkich, przestronnych parków! Tam usytuowane są także zabytki znane powszechnie na całym globie oraz park rozrywki, jaki rok rocznie bije rekordy popularności wśród przybywających z zagranicy. Do tego, warto wspomnieć o cesarskich pałacach i muzeach najwyższej klasy. To co wyżej wspomnieliśmy to oczywiście zaledwie mała namiastka tego, co naprawdę można ujrzeć i z czym zetkniemy się, kiedy wybierzemy się w podróż do stolicy Austrii.



Wiedeń zlokalizowany jest na północny-wschód kraju i leży nad malowniczym Dunajem. Jak pokazują najświeższe badania statystyczne, ze wszystkich metropolii świata, wymienia się Wiedeń jako miasto w czołówce miejsc najlepszych do życia. Wynika to z wielu względów, ale z pewnością z powodu bardzo łatwego dostępu do rozrywki, kultury, zabytków, czystości, świetnie zorganizowanej komunikacji miejskiej, ścieżek rowerowych i ogromu zieleni, której w dzisiejszych metropoliach jest przecież tak mało. Wybierając się do Wiednia, obowiązkowo musimy zaliczyć spacer po starówce, a dokładniej najstarszej dzielnicy miasta czyli Innere Stadt.