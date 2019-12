Senja

Przepiękna przyroda, czysta natura, białe noce, gigantyczny posąg prezentujący trolla – to wszystko można zobaczyć odwiedzając nietuzinkową okolicę jaką jest Senja. Odznacza się ona charakterystycznymi widokami, jakie można zobaczyć tylko i wyłącznie na norweskiej wyspie.



Senja to znakomity wypad dla każdego, kto stanowi miłośnika szeroko rozumianych walorów przyrodniczych. Jest tam mnóstwo prawdziwie turystycznych atrakcji oraz miliony turystów rok rocznie zjawiających się w tym jedynym w swym rodzaju miejscu na mapie kontynentu europejskiego. Będąc w Norwegii, nie można przegapić podróży właśnie tam Warto wspomnieć, o tym, że jest to wyspa norweska znajdująca się w południowych krańcach kraju. To tam często kręcone są sceny do hollywoodzkich produkcji, bowiem takich krajobrazów nie znajdziemy nigdzie więcej. Musimy dodać, że wraz z wyspą Svalbard jest to największy obszar geograficzny jeżeli chodzi o wyspy Norwegii. Od strony zachodniej Senja jest oblewana przez Ocean Arktyczny. W okresie wakacyjnym Senję dobrze jest odwiedzić po to, aby spostrzec białe noce, a w sezonie typowo zimowym podziwiać zorzę polarną. To jednak nie wszystko, na co może liczyć turysta zjawiający się w tym zakątku Europy.

Nie zapominajmy, że Senja ulokowana jest na trasie przepięknego Narodowego Szlaku Turystycznego. Dlatego też nieprzypadkowo akurat na tę wyspę mówi się Norwegia w miniaturze. Jest tam bardzo mocno zróznicowana fauna oraz flora. Do tego nie pomińmy tego, z czego Norwegia słynie na całym świecie, nie tylko w Europie, a więc stromych robiących imponujące wrażenie fiordów.