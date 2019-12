Andaluzja

Podróż do Andaluzji na pewno będzie niezapomnianą wyprawą w życiu każdego, kto zdecyduje się tam udać. Gdzie jednak dokładnie przyda się wybrać, odwiedzając tę część hiszpańskiego kraju? Poniżej przygotowaliśmy kilka ciekawych propozycji.

Jest to zdecydowana atrakcja turystyczna Andaluzji, której nie można przegapić będąc w tej części Hiszpanii. To symbol, wizytówka, a nawet śmiało warto stwierdzić – istna perła gorącej Hiszpanii. Granada stanowi jedno z najbardziej znamienitych miast świata, a Andaluzji w ogóle. Jest niedaleko usytuowana od równie malowniczej krainy jaką stanowi Alhambra. Usytuowanie na stromym zboczu tylko dodatkowo dodaje wartości. Niegdyś było to miejsce stanowiące główną siedzibę kalifatu. Muzułmanie wyparci zostali jednakże wraz z biegiem czasu na południe i po dawnych centrach muzułmańskich pozostała przepiękna dzielnica arabska, która nazywa się Albaicin. To niepowtarzalne miejsce chociażby z tego względu, że znajduje się tam przepiękny punkt widokowy rozciągający się nad majestatyczną Alhambrą.

Wspomniana powyżej Alhambra to z kolei nietuzinkowe miasto w mieście, które wyróżnia się wspaniała historyczną fortecą ciągnącą się jakieś dwadzieścia parę minut spacerkiem od katedry. W Alhambrie nie da się być na chwilę. Na ten wypad trzeba mieć wyznaczony minimum cały dzień, ponieważ jest tam Pałac Nasrydzki, serce całego kompleksu, stanowiące symbol kultury i architektury mauretańskiej. Do tego nie zapominajmy o przykuwającej uwadze Fontannie Lwów oraz sąsiednim zamczysku. Do tego wieża strażnicza, Bastion i punkt widokowy – kolejny – tym razem na całą Granadę. Do tego wyjątkowy w swoim rodzaju pałac Carlosa V powstały na parę stuleci przed pałacem Nasrydów.